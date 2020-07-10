В России вылечились почти 490 тысяч зараженных коронавирусом

В России за сутки вылечились 7752 зараженных коронавирусом. Всего поправились 489 тысяч человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Москве излечились 1007 жителей, в Подмосковье — 377, в Нижегородской области — 355. Следом идут Ханты-Мансийский округ, Красноярский край, Свердловская, Воронежская области. Сто и больше пациентов выписано в Санкт-Петербурге, Дагестане, Ставропольском, Пермском и Алтайском краях, Башкирии, Кабардино-Балкарии, Якутии, Коми, Ростовской, Иркутской, Волгоградской, Новосибирской, Ульяновской, Архангельской, Калужской, Рязанской, Владимирской, Псковской областях.

За время эпидемии в России зарегистрировано почти 714 тысяч фактов инфицирования. 213,8 тысячи человек остаются активными носителями вируса. 11 017 больных скончались. Страна занимает четвертое место в мире по числу зараженных.

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