В России раскрыли будущее построенных для пациентов с коронавирусом больниц

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко раскрыл будущее больниц, построенных для пациентов с коронавирусом. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

По его словам, формирующаяся больничная сеть будет использована для оказания помощи. «Внебольничная пневмония существует как заболевание и вне зависимо от коронавирусной инфекции», — подчеркнул Мурашко.

Он отметил, что такие учреждения однозначно будут востребованы для оказания помощи при подъеме заболеваемости гриппом, ОРВИ. «Зимний период всегда накладывает определенные обязательства на сеть», — добавил он.

Ранее Мурашко заявил, что перепрофилированные для борьбы с коронавирусом больницы возвращаются к привычному режиму работы. Он также заявил, что, несмотря на большую территорию России и разную стадию инфекционного процесса в регионах, практически везде «фиксируется устойчивое снижение заболеваемости и стабилизация ситуации».

В России за последние сутки было выявлено 6509 заболевших. Общее число зараженных в России достигло 707,3 тысячи. Из них более 481 тысячи выздоровели, свыше 10,8 тысячи скончались. В ВОЗ заявили о выходе России на плато по коронавирусу.

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