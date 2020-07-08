В Минздраве усомнились в отсутствии иммунитета у переболевших COVID-19

Министр здравоохранения Михаил Мурашко усомнился в отсутствии иммунитета у переболевших COVID-19. Об этом он заявил в эфире канала «Россия 1», передает РИА Новости.

По словам главы ведомства, данных, которые бы доказывали, что иммунная система никак не отреагировала на попадание инфекции в организм, в настоящее время нет.

Он пояснил, что у россиян, которые тяжело перенесли болезнь, иммунитет формируется более стойкий. В то же время у тех, кто переболел бессимптомно, он слабее.

Ранее Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса в России будет добровольной. Он объяснил, что вакцинация в любом случае идет только с согласия самого гражданина, и добавил, что заметен высокий интерес россиян к вакцинации, так как люди осознали ее значимость и число ее сторонников увеличилось.

В России за последние сутки было выявлено 6562 заболевших. Общее число зараженных в России превысило 700 тысяч. Из них более 472 тысяч выздоровели, свыше 10,6 тысячи скончались. В ВОЗ заявили о выходе России на плато по коронавирусу.

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