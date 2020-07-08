В Минздраве перечислили самые частые осложнения от коронавируса

Самые распространенные осложнения после перенесенного COVID-19 — это поражения легких и сердца, в частности, миокардиты. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала «Россия 1», передает ТАСС.

По его словам, переболевшие коронавирусом в тяжелой форме нуждаются в реабилитации. Глава ведомства добавил, что большие физические нагрузки таким гражданам будут недоступны на начальном этапе из-за истощения организма.

Ранее Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса в России будет добровольной. Он объяснил, что вакцинация «в любом случае идет только с согласия самого гражданина», и добавил, что заметен высокий интерес россиян к вакцинации, так как люди осознали ее значимость и число ее сторонников увеличилось.

В России за последние сутки было выявлено 6562 заболевших. Общее число зараженных в России превысило 700 тысяч. Из них более 472 тысяч выздоровели, свыше 10,6 тысячи скончались. В ВОЗ заявили о выходе России на плато по коронавирусу.

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