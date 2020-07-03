Минздрав назвал «самое верное» число умерших от коронавируса врачей

В России от коронавируса с начала пандемии умерли 40 врачей, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Об этом сообщает «Интерфакс» в пятницу, 3 июля.

Министр назвал это самой верной проверенной информацией, поскольку по этим случаям произведены единовременные страховые выплаты. «Кроме того, есть случаи, по которым ведется расследование», — сказал он.

26 мая директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Людмила Летникова сообщала, что с начала эпидемии умер 101 медик с коронавирусом. По ее словам, в российских регионах работает более тысячи специальных комиссий, которые проводят расследования по факту смерти медиков.

Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя данные о якобы высокой смертности российских медиков, отметил, что в Кремле опираются на другую статистику.

За последние сутки в России выявлено 6718 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Всего с начала эпидемии коронавирусная инфекция подтвердилась у 667 883 жителей. Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 9859.

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