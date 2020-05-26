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Минздрав назвал число умерших медиков с коронавирусом

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Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

С начала эпидемии в России умер 101 медик с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Минздрава за прошлую пятницу, 22 мая, передает ТАСС со ссылкой на директора Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Людмилу Летникову.

Она подчеркнула, что в российских регионах работает более тысячи специальных комиссий, которые проводят расследования по факту смерти медиков.

«Мы запросили субъекты, чтобы они подтвердили умерших медработников. (...) Мы эти данные в ежедневном режиме сверяем с данными Фонда социального страхования (ФСС), который, в свою очередь, опирается и на данные СМИ, и на данные в списке памяти», — сказала Летникова.

Ранее сообщалось, что в одном только Санкт-Петербурге с начала эпидемии более 3 тысяч медиков заразились коронавирусом, восемь человек умерли. Об этом сообщил генеральный директор Центра имени Алмазова Евгений Шляхто. «Причем большинство случаев связано с выполнением своих функциональных обязанностей», — подчеркнул Шляхто.

В общей сложности в России COVID-19 подтвердили у 362 342 человек. 131 129 человек умерли, еще 3807 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались.

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