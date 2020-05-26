В Петербурге тысячи медиков заразились коронавирусом

В Санкт-Петербурге с начала эпидемии более 3 тысяч медиков заразились коронавирусом, восемь человек умерли. Об этом сообщил генеральный директор Центра имени Алмазова Евгений Шляхто, передает «Интерфакс» во вторник, 26 мая.

«Это довольно большие цифры. (...) Причем большинство случаев связано с выполнением своих функциональных обязанностей», — подчеркнул Шляхто.

Всего в Санкт-Петербурге по состоянию на 26 мая зафиксировано 14 076 случаев заражения коронавирусом; 3744 человека вылечились, еще 150 скончались. В общей сложности в России COVID-19 подтвердили у 362 342 человек.

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