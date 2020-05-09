В Петербурге продлили режим самоизоляции и обязали жителей носить маски

Власти Санкт-Петербурга продлили ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавируса, и ввели масочный режим. Соответствующий указ подписал губернатор города Александр Беглов, передает ТАСС.

Режим самоизоляции будет действовать до 31 мая. С 12 мая жители города будут обязаны носить средства индивидуальной защиты в общественных местах, в том числе в магазинах, общественном транспорте и такси, а также на улицах.

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Ранее подобные меры были введены в Москве. 7 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столице вводится масочный режим. Штраф за нахождение в московском общественном транспорте без маски составит пять тысяч рублей, в других общественных местах — четыре тысячи.

Россия находится на 5-м месте по числу заразившихся граждан с показателем 198 676 человек. За весь период выявлено 1,8 тысячи случаев смерти пациентов с коронавирусом, свыше 31 тысячи человек выздоровели.

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