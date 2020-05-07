Петербург вслед за Москвой введет обязательное ношение масок

В Петербурге вслед за Москвой введут обязательное, а не рекомендательное ношение масок. Об этом заявил вице-губернатор Евгений Елин в эфире телеканала «Санкт-Петербург», передает «Фонтанка».

Елин объяснил, что обязательный характер масочного режима — «компенсационная мера», так как власти разрешат работать предприятиям и строительным компаниям. Обязательным также будет ношение перчаток, особенно в общественных местах и транспорте.

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Ранее 7 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столице будет введен масочный режим. Горожане должны будут носить маски и перчатки в общественном транспорте, цифровые пропуска при этом сохранятся. Штраф за нахождение в общественном транспорте без маски составит 5 тысяч рублей, в других общественных местах — 4 тысячи рублей. 1 мая сообщалось о введении масочного режима в Подмосковье. Обязательный режим действует в 68 российских регионах.

По данным на 7 мая, в Петербурге выявлено 6190 случаев коронавируса, выздоровело 1552 человека, умерло — 44. Всего в России выявлено 177 160 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, зафиксировано 1625 летальных исходов.

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