В Госдуме ввели масочный режим

Депутатов Госдумы обязали носить средства индивидуальной защиты (СИЗ) — маски и перчатки — во время пленарных заседаний. Соответствующее решение принято на Совете Думы, говорится в тексте протокола заседания. Документ оказался в распоряжении ТАСС в субботу, 9 мая.

Уточняется, что аппарат нижней палаты обеспечит парламентариев СИЗ. Следующее пленарное заседание пройдет 12 мая.

В апреле депутат Госдумы Дмитрий Новиков, входящий во фракцию КПРФ, признал, что находится в больнице с коронавирусом. Заражение новой коронавирусной инфекцией было подтверждено тестом и компьютерной томографией легких. Также был инфицирован другой депутат Госдумы от фракции КПРФ, председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, который в настоящее время уже выписан из больницы и продолжает лечение дома.

Масочный режим введен и в Московском регионе. Жителей столицы призвали носить маски и перчатки после 12 мая практически везде. Заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1», что можно не носить средства защиты только дома и в изолированных рабочих кабинетах.

По последним данным, в России зафиксировано почти 200 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего в стране более 1800 человек скончались в результате пандемии.

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