Еще один депутат Госдумы заразился коронавирусом

Депутат Государственный думы Дмитрий Новиков, входящий во фракцию КПРФ, признал, что находится в больнице с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

«Лечимся. Да, подтвердился коронавирус… Двусторонняя вирусная пневмония. Высокой температуры нет особо», — рассказал Новиков. Заражение новой коронавирусной инфекцией было подтверждено тестом и компьютерной томографией легких.

Ранее «Интерфакс» сообщал со ссылкой на информированный источник в КПРФ, что депутата госпитализировали в пятницу, 24 апреля. «Новикова на скорой вчера увезли в больницу, — сказал собеседник агентства. — У него подозрение на COVID-19».

Последнее пленарное заседание, на котором присутствовал депутат, прошло 14 апреля. Спустя три дня он не пришел на следующее заседание, а 22 апреля не участвовал в возложении цветов к мавзолею Ленина.

Дмитрий Новиков родился в 1969 году, ему 50 лет. В 2007 году был избран депутатом от фракции КПРФ и с тех пор участвовал в работе Госдумы V, VI и VII созывов. С 2007 по 2019 год он выступил соавтором 77 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов. Новиков является заместителем главы комитета Госдумы по международным делам.

Ранее сообщалось , что депутат Госдумы от фракции КПРФ, председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заболел COVID-19.

По последним данным, 25 апреля в мире выявлено 2,86 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 погибли 199,5 тысячи человек, 816 тысяч человек выздоровели. В России выявлено 74,6 тысячи случаев заражения, погиб 681 человек.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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