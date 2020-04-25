Депутат Госдумы Калашников попал в больницу с коронавирусом

Депутат Госдумы от фракции КПРФ, председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заболел коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом он сообщил «Интерфаксу».

«Да, я нахожусь в больнице. Лечусь от коронавируса. Состояние не очень хорошее», — рассказал Калашников. По словам парламентария, у него высокая температура, но к аппарату искусственной вентиляции легких он не подключен.

Депутат также сообщил, что болеет примерно неделю. Он отметил, что до госпитализации находился на карантине. «Сначала у меня водитель заболел, я от него заразился», — пояснил Калашников.

Источник агентства в Госдуме также сообщил, что все, кто мог контактировать с инфицированным депутатом, отправлены на карантин. По словам собеседника, все необходимые меры были приняты, проведена дезинфекция помещений.

На 25 апреля в России COVID-19 выявили у 74,5 тысячи человек. За последние сутки число зараженных увеличилось на 5966.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!