Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом — всего их 83. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

За последние сутки было подтверждено 5966 новых случаев заражения. Зафиксировано 66 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 682 человека.

Больше всего зараженных обнаружено в Москве и Московской области — 2612 и 605 соответственно. Кроме того, в пятерку регионов с самых большим числом новых больных вошли Сантк-Петербург (215), Мурманская область (193) и Дагестан (157).

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 74 588 случаев коронавируса в 85 регионах.

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