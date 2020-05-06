«Символ самоизоляции» в Петербурге демонтируют

Конструкцию в Пискаревском парке Санкт-Петербурга, которую местные жители называют символом самоизоляции, вскоре демонтируют по решению властей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комитет по благоустройству города.

Представители комитета сообщили, что конструкция была установлена в парке незаконно и никто не согласовывал ее расположение, и поэтому она подлежит демонтажу.

Жители Северной столицы активно обсуждают в социальных сетях новый «памятник» или «символ» самоизоляции. Большинство считает, что автор, поместивший человека и кошку в куб, вдохновлялся введенными в городе ограничительными мерами.

По последним данным, в Санкт-Петербурге зафиксировано 5572 случая заражения коронавирусом. Всего в городе 37 человек скончались в результате пандемии, и 1468 пациентов выздоровели.

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