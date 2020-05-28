Кремль усомнился в данных о высокой смертности медиков от коронавируса

В Кремле сомневаются в достоверности данных о высокой смертности медиков от коронавируса в России. Об этом в четверг, 28 мая, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Я не знаю, на основе какой статистики вы говорите, что у нас смертность врачей выше, чем в других странах... Мы исходим из других данных», — подчеркнул Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По его словам, пояснения по этому поводу должен дать Минздрав, поскольку именно это ведомство получает всю информацию о случаях смерти врачей, у которых была выявлена инфекция. При этом представитель Кремля заявил, что тема высокой смертности среди медиков не обсуждалась с главой государства Владимиром Путиным.

26 мая российский Минздрав впервые назвал число умерших за время эпидемии в стране врачей. По данным ведомства, всего скончался 101 врач. При этом ранее в ряде СМИ появлялись списки умерших медиков, где было значительно больше имен.

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