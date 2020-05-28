Российский врач с коронавирусом приняла сотню пациентов

Врач-педиатр из Тындинской районной больницы (Амурская область) приняла около сотни пациентов до того, как получила положительный результат теста на коронавирус. Об этом рассказала РИА Новости мэр Тынды Марина Михайлова.

Медик вела прием, а также ходила к больным на дом. Сейчас она проходит амбулаторное лечение. Как рассказала Михайлова, она предложила российским лечебным учреждениям до получения результатов анализов не пускать врачей к пациентам.

Кроме того, минздраву поручили открыть в Тынде лабораторию для тестирования на коронавирус. «Мы второе место по области по числу зараженных занимаем», — пояснила мэр, добавив, что результаты анализов получают как минимум на третий день.

22 мая сообщалось, что в Златоусте (Челябинская область) умерла заразившаяся коронавирусом врач-терапевт городской больницы №1, где была выявлена вспышка COVID-19 и заболели более 100 человек. 27 апреля она почувствовала недомогание и осталась дома. Получив положительный результат на коронавирус, доктор отказалась от госпитализации, однако уже 3 мая была доставлена в златоустовскую больницу. Состояние терапевта продолжало ухудшаться, несмотря на принимаемые меры.

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