В ЛНР от коронавируса умер главврач больницы

Главный врач Луганской городской больницы №4 Алексей Навроцкий умер от коронавируса. Об этом сообщает Министерство здравоохранения самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

Медик скончался 18 мая в возрасте 48 лет, проработав в системе здравоохранения 22 года. Главврач «первый стал на борьбу с COVID-19 и мужественно боролся до последнего», заявили в министерстве.

Ранее «Медиазона» подсчитала, что в России как минимум 186 медиков умерли после заражения коронавирусом.

В Москве 37-летняя врач Татьяна Фрейдлина, заразившаяся коронавирусом, родила недоношенного ребенка и умерла через 11 дней после кесарева сечения.

В Индонезии лечивший зараженных коронавирусом врач скончался, не дождавшись собственной свадьбы.

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