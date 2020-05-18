Московский врач с коронавирусом родила недоношенного ребенка и умерла

В Москве 37-летняя врач Татьяна Фрейдлина, заразившаяся коронавирусом, родила недоношенного ребенка и умерла через 11 дней после кесарева сечения. Об этом сообщил муж погибшей Виктор Фрейдлин в интервью «Московскому комсомольцу».

Фрейдлин рассказал, что его жена занимала должность анестезиолога-реаниматолога в Клиническом центре университета имени Сеченова. Во время эпидемии она находилась дома и ухаживала за двумя детьми, не работая в так называемой красной зоне.

Каким образом Фрейдлина и ее муж заразились коронавирусом, непонятно. Супруги заболели практически одновременно, но позднее тест Виктора на коронавирус показал отрицательный результат. Мужчина добавил, что его жена как врач понимала всю серьезность заболевания и боялась заражения. При этом двое детей Татьяны не заразились инфекцией, третий ребенок также родился здоровым.

Татьяну госпитализировали 25 апреля и сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Более десяти дней женщина находилась на интенсивной терапии. В рамках лечения ей также переливали плазму с антителами, но и это не помогло. 29 апреля женщине сделали кесарево сечение, ребенок родился на два месяца раньше срока. Его мать так и не пришла в сознание после операции. Она умерла 9 мая и до дня смерти находилась на ИВЛ. Муж обращался к ее коллегам — они оказывали поддержку, звонили в стационар и консультировали лечащих врачей.

Медики сказали Фрейдлину, что если не беременность, то вероятность выживания Татьяны составила бы 95 процентов. Из-за кесарева сечения ее иммунитет сильно упал. Младенец лежит в реанимационном боксе. Женщину хоронили в закрытом гробу, при этом присутствовал один Виктор. Коллеги Татьяны рассказали журналистам, что она никому не сказала о госпитализации.

В России за последние сутки выявили 8926 случаев заражения коронавирусом в 81 регионе. Выздоровели 2836 человек, зафиксирован 91 летальный исход. Всего в стране зарегистрировано 290 678 случаев заражения во всех регионах, 2722 летальных исхода и 70 209 случаев выздоровления.

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