Минздрав допустил аборт для беременных с тяжелой формой COVID-19

Тяжелая форма COVID-19 на фоне отсутствия эффекта от терапии может стать показанием для аборта на раннем сроке беременности. Это допустил Минздрав России в своих методических рекомендациях об организации помощи беременным и новорожденным, передает ТАСС.

В рекомендациях уточняется, что при легком течении коронавируса до 12 недель «в связи с недоказанным отрицательным влиянием на плод возможно пролонгирование беременности до доношенного срока».

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В Минздраве также заявили, что для лечения коронавируса при беременности противопоказаны антималярийные препараты. Кроме того, беременным с коронавирусом противопоказан прием рекомбинантного интерферона бета-1b.

При этом при отсутствии тяжелых симптомов беременные могут лечиться дома, находясь под контролем участкового терапевта и акушера-гинеколога.

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