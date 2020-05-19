Названо подтвержденное число погибших из-за коронавируса медиков в России

Как минимум 186 медиков умерли в России после заражения коронавирусом, подсчитали в «Медиазоне».

Журналисты изучили «Список памяти» с именами погибших медработников, составленный российскими врачами, и проверили его на достоверность по официальным сообщениям чиновников, СМИ, региональных оперативных штабов и родственников. К 18 мая в нем было 222 фамилии, из них 19 человек не были напрямую связаны с работой с инфицированными в России. Из оставшихся 203 случаев факт гибели удалось подтвердить у 165 человек. Еще 38 имен не фигурировали нигде, кроме списка, поэтому они были исключены.

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Издание также нашло еще восемь смертей, не указанных в «Списке памяти», и добавило 13 новых погибших в Дагестане. Таким образом, редакции удалось подтвердить гибель 186 работников здравоохранения. Две трети этих случаев приходятся на Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург и Дагестан. Официально в северо-кавказской республике признали 40 смертей, Московской области — 16, Санкт-Петербурге — 14, по Москве официальных данных нет.

Среди умерших было 18 хирургов, 15 терапевтов, 11 анестезиологов-реаниматологов, 38 медсестер и медбратов, 14 санитарок, 13 фельдшеров и 12 водителей скорой.

По данным на 19 мая, в России вирус обнаружен у 300 тысяч жителей. 2837 из них скончалось, еще 76 тысяч поправилось.

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