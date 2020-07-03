Глава Минздрава допустил многомиллионные жертвы из-за коронавируса в России

Ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса, помогли предотвратить многомиллионные жертвы в России. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в разговоре с «Интерфаксом».

Отвечая на вопрос о возможной смерти примерно четырех миллионов россиян из-за инфекции, глава Минздрава допустил, что такое могло бы произойти. «Это были бы сопоставимые цифры. Такие объемы прогнозировали многие страны», — сказал он.

Мурашко добавил, что угроза вируса не была преувеличена, об этом свидетельствуют данные о числе зараженных, подключенных к аппаратам ИВЛ. Сейчас таких людей в целом по стране насчитывается 3,5 тысячи. «Это серьезная цифра», — подчеркнул министр.

Собеседник агенства также назвал срок возвращения населения к нормальной жизни. По его словам, ходить на концерты, на работу в офис, летать на самолетах и устроить себе полноценный отдых можно будет не раньше февраля.

Мурашко призвал граждан продолжать носить маски в помещениях и людных местах, пока не появится эффективное средство лечения и профилактики, а у большинства населения на выработается иммунитет к вирусу.

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