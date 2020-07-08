Мурашко оценил доступность медпомощи в период пандемии

В России во время пандемии отсутствовал дефицит медицинской помощи, сейчас медучреждения, перепрофилированные для борьбы с коронавирусом, возвращаются к привычному режиму работы. Так ситуацию с доступностью медпомощи оценил министр здравоохранения Михаил Мурашко на встрече с послом Германии в России, доктором Гезой Андреасом фон Гайром, сообщается на сайте министерства.

«Мы научились работать с проблемами, и наши технологии показывают, что они эффективны. К счастью, мы не столкнулись с дефицитом медицинской помощи», — сказал Мурашко.

Глава Минздрава также заявил, что, несмотря на большую территорию России и разную стадию инфекционного процесса в регионах, практически везде «фиксируется устойчивое снижение заболеваемости и стабилизация ситуации», а клиники возвращаются к обычному режиму работы.

Ранее заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что вторая волна коронавируса в России неизбежна, но не стоит ожидать такого же жесткого режима самоизоляции. По его словам, обычно стабилизация эпидемиологической ситуации происходит при иммунитете к вирусу у 30 процентов населения, а когда этот показатель достигает 60-70 процентов, коронавирус перейдет в сезонное заболевание. Он уточнил, что вторая волна может быть сильнее первой в том случае, если за лето коронавирус мутирует и приобретет новые свойства, но вероятность такого сценария невысокая.

По данным на 8 июля в России выявили 700 792 случая заражения коронавирусом, зафиксировано 1667 летальных исходов, выздоровели 472 511 человек.

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