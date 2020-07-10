В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью РИА Новости допустила возвращение в стране ограничительных мер из-за коронавируса.

По ее словам, ограничения придется вернуть, если люди не будут соблюдать физическую дистанцию и другие правила безопасности. «Если начнут расти случаи – другого способа просто не будет», — сказала представитель ВОЗ.

Вуйнович заявила, что вероятность возвращения запретов будет существовать до тех пор, пока в мире не будет вакцины или лекарства против коронавируса. «Лучше пусть это будешь раньше, не надо ждать, пока вирус еще больше распространится», — подчеркнула она.

Ранее Вуйнович заявила, что россияне могут избежать второй волны коронавируса. Для этого надо учитывать опыт стран, где она уже началась, и принимать соответствующие меры.

В России за последние сутки было выявлено 6509 заболевших. Общее число зараженных в стране достигло 707,3 тысячи. Из них более 481 тысячи выздоровели, свыше 10,8 тысячи скончались. В ВОЗ заявили о выходе России на плато по коронавирусу.

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