Число умерших россиян с коронавирусом превысило 11 тысяч

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 11 017, за последние сутки зафиксировано 174 летальных исхода. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в пятницу, 10 июля.

За последние сутки в России выявлено 6635 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 713 936 жителей.

Ранее сообщалось, что Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) методику по подсчету смертей от коронавируса. Теперь учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 10 июля превысило 12,2 миллиона человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил около 226 тысяч. За весь период пандемии скончались 554 360 инфицированных, более 6,7 миллиона человек выздоровели.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.

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