Собянин рассказал о росте заболеваемости гриппом и пневмонией

В Москве сейчас наблюдается рост числа случаев ОРВИ, гриппа и обычной пневмонии, поэтому жителям столицы необходимо прививаться от гриппа. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью телеканалу «Россия 1», передает РИА Новости.

По его словам, при развитии болезней в серьезную стадию наложение двух инфекционных процессов может плохо закончиться. Поэтому градоначальник призвал как можно раньше и как можно больше прививаться от гриппа.

Ранее Собянин рассказал о проблеме вакцинации от коронавируса в России. Он объяснил, что в первые месяцы вакцинации в России будет мало препарата, и это может вызвать определенные сложности. При этом он назвал российскую вакцину от COVID-19 качественной и одной из лучших в мире. По его мнению, в ближайшее время появятся и другие препараты, и у москвичей будет выбор.