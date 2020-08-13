Собянин рассказал о проблеме вакцинации от коронавируса в России

В первые месяцы вакцинации от коронавируса в России будет мало препарата, и это может стать проблемой. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Это будет большой дефицит, пока не развернутся промышленные масштабы, которые будут изготавливать миллионы доз вакцины», — заявил он, уточнив, что пока речь идет о тысячах доз, которые могут получить граждане.

При этом он назвал российскую вакцину от COVID-19 качественной и одной из лучших в мире. По его мнению, в ближайшее время появятся и другие препараты, и у москвичей будет выбор.

Выпуск разработанной в центре имени Гамалеи вакцины под названием «Спутник V» начнется в ближайшие две недели. Первыми прививку получат медики. Вторая отечественная вакцина от центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» тестируется на добровольцах.