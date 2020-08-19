Пациенты московских ремонтируемых поликлиник посетили врачей более 360 тысяч раз

С начала капитального ремонта в 25 зданиях московских поликлиник жители столицы совершили уже более 360 тысяч визитов к врачам по новым адресам. Ремонт стартовал в конце июня, при этом медицинская помощь москвичам оказывается в полном объеме. Врачи поликлиник, в которых начались работы по капитальному ремонту, принимают пациентов в других зданиях. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Средний возраст 25 поликлиник, ушедших на ремонт в конце июня, составляет более 45 лет. Эти здания устарели, им необходимо комплексное обновление. После ремонта поликлиники оборудуют современной диагностической техникой, а для пациентов и врачей будут созданы комфортные условия. Медицинская помощь во время ремонта остается доступной — просто оказывается в других филиалах поликлиник. Своих врачей по новым адресам горожане посетили уже более 360 тысяч раз», — рассказала Анастасия Ракова.

Записаться на прием по-прежнему можно всеми привычными способами: онлайн, по телефону или с помощью инфомата в поликлинике. Только теперь нужно обращать внимание на адрес поликлиники, который указан в талоне, и номер кабинета.

Работы по капитальному ремонту проводятся в рамках реализации нового московского стандарта поликлиник. Всего в программу входит 135 зданий. Их ждет комплексное обновление, начиная с внешнего облика, заканчивая внутренними помещениями и коммуникациями. Дополнительно рядом с поликлиниками будет благоустроена и территория, появится больше зеленых насаждений. Сейчас ремонт начался уже в более четверти зданий, из них — 20 детских, 16 взрослых и одно здание детско-взрослой поликлиники.

Всю информацию, по какому адресу обращаться за медицинской помощью на время ремонта своей поликлиники, схему проезда, а также расписание приема специалистов можно узнать на портале mos.ru, официальном сайте Департамента здравоохранения города Москвы и по телефону справочной службы +7 (495) 531-69-98 по будням с 8 до 20 часов и выходные дни с 8 до 16 часов. Помимо этого, специалисты на стойках информации поликлиник всегда готовы помочь и ответить на все интересующие вопросы.