Завершился прием заявок для участия в конкурсе на предоставление помещений НКО

Около 300 социально ориентированных некоммерческих организаций зарегистрировались на сайте «Москва — добрый город» для участия в отборе на предоставление помещений от правительства Москвы. Из них 148 организаций успели собрать полный пакет документов и стать участниками конкурсного отбора. До конца года 50 самых эффективных НКО получат возможность переехать в пространства, полностью готовые для оказания различных услуг.

«Сегодня мы сделали еще один шаг к тому, чтобы наш город с каждым днем становился лучше и добрее. Мы получили заявки от большого количества организаций, готовых ежедневно помогать самым разным жителям Москвы. В течение недели комиссия по отбору проведет оценку заявок на соответствие условиям отбора, корректное заполнение всех пунктов и проанализирует информацию о самой организации. Результаты этой оценки будут размещены на сайте 18 августа», – отметила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

Помещения предоставляются НКО на три года в безвозмездное пользование. Это стало возможным благодаря масштабной трансформации столичной службы занятости. Так, порядка 11 тысяч квадратных метров удалось освободить, переведя сотрудников центров занятости в офисы сети центров госуслуг «Мои документы».

Правительство Москвы взяло на себя обязательства отремонтировать помещения и предоставить необходимую мебель и технику для комфортной работы. Помещения располагаются во всех районах Москвы. Условно их разделили на два типа. Первые 17 можно будет использовать для работы ремесленных мастерских и творческих студий для работы с людьми с ментальной инвалидностью и инвалидами с множественными ОВЗ. Во всех помещениях этого типа создана безбарьерная среда, простая и понятная планировка.

В других 33 помещениях смогут получать самые разные социальные услуги. Например, семьи в кризисной ситуации, дети, оставшиеся без попечения родителей и другие представители социально уязвимых групп. В этих помещениях также созданы удобные, комфортные пространства, полностью готовые к использованию. В зависимости от задач, формата работы и интересов целевых групп пространства легко трансформируются. Предусмотрено достаточное количество различного оборудования: складные стулья, столы-трансформеры, офисная и детская мебель, флипчарты, определены места хранения складной мебели.

К концу октября 20 помещений будут готовы к передаче победителям отбора, остальные 30 помещений будут переданы СО НКО к концу этого года.

Следить за этапами проведения отбора можно на сайте Москва — добрый город.