В офисах «Мои Документы» открыли современные комплексы для проверки здоровья

В 10 офисах «Мои Документы» начали работать современные диагностические комплексы. Там жители самостоятельно смогут пройти быструю бесплатную преддиагностику состояния организма и получить результаты исследований в свою электронную медицинскую карту. А в трех флагманах «Мои Документы» специальный робот-диагност поможет посетителям измерить базовые показатели состояния организма, он же даст рекомендации по ведению здорового образа жизни.

Пилотные проекты в сфере здравоохранения в центрах госуслуг реализуются в рамках программы «Здоровая Москва». Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В условиях пандемии появился отложенный спрос на услуги по контролю и проверке состояния здоровья горожан. Сегодня большинство медицинских учреждений вернулись к нормальной работе, и мы в полном объеме запускаем плановую медпомощь, включая диагностическую. Мы не останавливаемся, все время ищем новые технологии и способы, которые позволяют горожанам контролировать основные параметры своего здоровья удобно, быстро и без лишних затрат. Поэтому мы запускаем два новых пилотных проекта на базе центров госуслуг. Первый проект — современные диагностические комплексы, которые позволяют достаточно быстро в автоматическом режиме измерить основные показатели состояния здоровья. Комплексы будут работать в 10 офисах "Мои Документы". Второй проект — это роботы-диагносты, которые позволяют дистанционно измерить показатели здоровья и на основании искусственного интеллекта дать москвичам рекомендации по ведению здорового образа жизни. Они появятся в трех флагманских центрах госуслуг. Если новые сервисы будут востребованы горожанами, мы будем внедрять их и в других офисах "Мои Документы"», — рассказала Анастасия Ракова.

Бесплатная самостоятельная диагностика даст базовую картину состояния организма. В программу проверки входят: определение состава тела, показатель уровня насыщения крови кислородом, анализ выдыхаемого воздуха и измерение артериального давления.

Кроме того, горожане смогут измерить свой пульс и посмотреть, насколько ритмично бьется сердце. Если прибор фиксирует нарушение ритма — это сигнал, чтобы пройти дальнейшую диагностику для определения вида мерцательной аритмии. Все оборудование просто и понятно в использовании. Сейчас современные диагностические комплексы расположены в офисах «Мои Документы» в десяти округах.

Во флагманских офисах госуслуг ЦАО, ЮЗАО и ЮАО заботиться о здоровье горожан вместе с сотрудниками будет робот-диагност. Искусственный интеллект может измерить температуру тела, уровень сахара и кислорода в крови, объем легких человека, а также узнать возраст, рост и вес. На основе полученных данных он составит рекомендации, например, по снижению веса или отказу от курения.

В условиях мегаполиса особенно важно, что процесс проверки состояния здоровья занимает минимальное количество времени. Чтобы пройти исследования, не нужно заранее записываться на осмотр.

По итогам диагностики формируется лист с подробным анализом основных параметров организма. Дополнительно к нему житель может получить индивидуальные рекомендации. В диагностическом комплексе сведения могут быть сразу переданы в электронную медицинскую карту (для этого понадобится полис обязательного медицинского страхования), направлены по электронной почте или распечатаны на бумажном носителе.

Главная цель нововведений — помочь москвичам следить за своим здоровьем. Важно своевременно выявить возможные риски и предупредить уязвимость организма.

Напомним, в январе 2018 года во флагманском офисе «Мои Документы» ЦАО был открыт первый медицинский кабинет «Мое здоровье». Впоследствии такие же кабинеты появились во флагманах ЮЗАО и ЮАО. Сервис предоставляет четыре направления обследований — «Здоровое сердце», «Здоровые сосуды», «Здоровые легкие» и «Здоровое питание». Программы пользуются большой популярностью у горожан.