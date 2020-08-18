Более 23 тысяч человек присоединилось к проекту «Московское долголетие»

С 1 августа проект «Московское долголетие» возобновил работу секций и кружков на свежем воздухе. В первые дни занятий было записано 16,5 тысячи человек, а за две недели их количество увеличилось более чем на 30 процентов и сейчас составляет более 23 тысяч участников. Самым популярным видом активности на свежем воздухе стали спортивные занятия, которые посещают более 16 тысяч представителей старшего поколения. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В период ограничительных мер занятия «Московского долголетия» были перенесены в онлайн-пространство, и участники проекта ждали 3,5 месяца возобновления работы кружков и секций в привычном формате. С 1 августа у них наконец появилась возможность встретиться на свежем воздухе. На данный момент в столице открыто 1 402 группы. Участники быстро возвращаются в прежний ритм жизни. Так, за две недели работы проекта в очном режиме количество посещающих занятия увеличилось более чем на 30 процентов. Если в первые дни августа было записано 16,5 тысяч человек, то сейчас их число составляет более 23 тысяч», — рассказала вице-мэр.

Приоритетным направлением стали спортивные занятия, которые посещают более 16 тысяч человек. Участники проекта могут выбрать для себя такие активности как: скандинавская ходьба, гимнастика, зумба, йога, цигун, настольный теннис, оздоровительная гимнастика и многое другое. Стоит отметить, что в прошлом году в это время на открытых площадках на свежем воздухе проходили в основном занятия по физической активности, которые посещало всего 8,5 тысяч человек. Сейчас у участников проекта есть возможность записаться на творческие и образовательные направления, среди которых: занятия по рисованию, пению, рукоделию, ландшафтному дизайну, иностранные языки, информационные технологии и лекции по истории Москвы. Они также проходят на открытом воздухе в порядке эксперимента. В онлайн формате пока продолжают работать 1 087 групп до полного снятия ограничений.

В настоящее время во всех районах столицы открыто 483 площадки в парках, скверах, спортивных площадках и дворовых территориях. Всего в работу по организации занятий на свежем воздухе включились 325 организаций-поставщиков.

«Открытие занятий проекта на свежем воздухе стало для нас долгожданным событием. Я рада, что наша группа по скандинавской ходьбе вновь собирается вместе. Мы благодарны нашим преподавателям, которые продолжали тренировки в онлайн режиме. Это помогло сохранить физическую и социальную активность, но заменить живое общение невозможно. Уверена, что занятия в парках помогут нам быстро восстановиться и подготовиться к новым спортивным победам», - делится активная участница проекта «Московское долголетие» района Кузьминки Светлова Зоя Владимировна.

Записаться на бесплатные занятия проекта «Московское долголетие» москвичи старшего поколения могут в районных Центрах социального обслуживания населения, а также центрах госуслуг «Мои документы». Полный перечень площадок и проводимых на них видов активностей можно посмотреть на сайте mos.ru/age.

