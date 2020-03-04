Первый клуб «Активного долголетия» открылся в Люберцах

Первый клуб «Активного долголетия» открылся в библиотеке «Бригантина» городского округа Люберецы, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий. Его слова приводятся на сайте областного правительства в среду, 4 марта.

«Более 2150 люберчан вовлечены в проект, всего до конца этого года в Люберцах будут открыты 16 подобных филиалов», — сказал он.

Проект «Активное долголетие» стартовал в июне прошлого года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Он направлен на поддержку здорового образа жизни среди пожилых людей. Воробьев ранее призвал местные власти поддержать проект.

Так, в рамках программы для пенсионеров организуют туристические поездки, а также курсы по компьютерной грамотности, танцы, занятия физкультурой, плаванием, йогой. Записаться на бесплатные занятия можно также через мобильное приложение «Соцуслуги».