Участники «Активного долголетия» посетят более 200 экскурсий

Участники «Активного долголетия» в марте посетят больше 200 экскурсий в Подмосковье. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в четверг, 5 марта.

«219 выездных экскурсий планируется провести в рамках губернаторского проекта «Активное долголетие» для пенсионеров Московской области», — говорится в сообщении областного комитета по туризму.

Проект «Активное долголетие» стартовал в июне прошлого года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Он направлен на поддержку здорового образа жизни среди пожилых людей.

Так, в рамках программы для пенсионеров организуют туристические поездки, а также курсы по компьютерной грамотности, танцы, занятия физкультурой, плаванием и другими видами спорта.

2 марта в области было открыто семь новых клубов «Активного долголетия». Ожидается, что к концу 2020-го они будут работать в каждом округе Подмосковья.