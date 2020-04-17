Власти Подмосковья рассказали об онлайн-тренировках для пожилых жителей

К онлайн-тренировкам в рамках губернаторского проекта «Активное долголетие» присоединились более 8,5 тысячи жителей Московской области, сообщил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков. Его цитирует РИАМО в пятницу, 17 апреля.
«Мы видим, что это интересно и нужно людям, поэтому продолжим радовать вас энергичными зарядками и полезными тренировками, которые помогут всем укрепить здоровье», — сказал Терюшков.
Тренировки доступны на странице проекта «Живу Спортом» в Instagram, дистанционные занятия проводятся по вторникам и четвергам в 12 часов по московскому времени. Как отметили в пресс-службе проекта, спортсмены подбирают специальные упражнения для людей старшего возраста.
Первую зарядку провел ультрамарафонец и путешественник Дмитрий Ерохин.
Программа «Активное долголетие» начала работать в Московской области с 1 октября 2019 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Он назвал работу со старшим поколением очень важной, и потребовал от глав муниципалитетов проявить заботу об этой группе населения.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения