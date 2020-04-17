Власти Подмосковья рассказали об онлайн-тренировках для пожилых жителей

К онлайн-тренировкам в рамках губернаторского проекта «Активное долголетие» присоединились более 8,5 тысячи жителей Московской области, сообщил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков. Его цитирует РИАМО в пятницу, 17 апреля.

«Мы видим, что это интересно и нужно людям, поэтому продолжим радовать вас энергичными зарядками и полезными тренировками, которые помогут всем укрепить здоровье», — сказал Терюшков.

Тренировки доступны на странице проекта «Живу Спортом» в Instagram, дистанционные занятия проводятся по вторникам и четвергам в 12 часов по московскому времени. Как отметили в пресс-службе проекта, спортсмены подбирают специальные упражнения для людей старшего возраста.

Первую зарядку провел ультрамарафонец и путешественник Дмитрий Ерохин.

Программа «Активное долголетие» начала работать в Московской области с 1 октября 2019 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Он назвал работу со старшим поколением очень важной, и потребовал от глав муниципалитетов проявить заботу об этой группе населения.

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