В Москве более 1000 пациентам провели переливание плазмы для лечения COVID-19

В Москве 1047 пациентов с коронавирусной инфекцией стали реципиентами иммунной плазмы для лечения заболевания. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В апреле по рекомендации Клинического комитета мы начали использовать экспериментальный метод лечения новой коронавирусной инфекции — переливание плазмы с антителами к COVID-19. На сегодняшний день в стационарах города иммунную плазму получили уже 1047 пациентов, 686 из них уже выздоровели и выписались из больниц», — отметила Анастасия Ракова.

Предварительные результаты исследования показали, что после переливания донорской плазмы шанс оказаться на ИВЛ в реанимации снижается на 63 процента у среднетяжелых пациентов. А вероятность выздоровления тяжелых больных, которые получают плазму, увеличивается на 19 процентов. При этом такой метод лечения может быть назначен только врачом.

Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и при этом не имеющий хронических заболеваний. Также у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Более подробная информация — на сайте mosgorzdrav.ru. Здесь же потенциальный донор может заполнить анкету. Первичная проверка позволить определить, есть ли у человека временные или абсолютные противопоказания к донации.

Если москвич выздоровел от коронавирусной инфекции и хочет сдать плазму крови, он должен обратиться на горячую линию по номеру +7 (495) 870-45-16 ежедневно с 9 до 19 часов.

Прием доноров плазмы ведется в 4 пунктах: Центр крови имени О.К. Гаврилова — ул. Бакинская, д. 31, НИИ СП им. Н.В. Склифосовского — Большая Сухаревская площадь, д. 3, корп. 12, ГКБ №52 — ул. Пехотная, д. 3 корпус 1, ГКБ им. М.П. Кончаловского — Зеленоград, ул. Каштановая аллея, д. 2, стр. 1.

Мэр Москвы Сергей Собянин установил донорам плазмы с антителами COVID-19 стимулирующие выплаты в размере 5 тысяч рублей за 600 миллилитров плазмы.