Еженедельно около 30 тысяч москвичей оформляют доступ к электронной медкарте

С начала этого года в среднем еженедельно порядка 30 тысяч москвичей открывают доступ к своим электронным медицинским картам. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В январе этого года мы открыли доступ горожанам к их электронным медицинским картам. Сервис востребован у москвичей — все большее количество людей оценивают удобство и постоянно расширяющийся функционал. Доступ к своей электронной медицинской карте еженедельно открывают в среднем около 30 тысяч москвичей. При этом на детские медкарты приходится порядка 15 процентов от общего количества оформленных доступов», — рассказала Анастасия Ракова.

С 26 июня электронная медицинская карта доступна для москвичей не только на портале mos.ru, но и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». Все медицинские документы из карты в смартфоне можно скачать и отправить через электронную почту или мессенджеры. Сервис разработан Департаментом здравоохранения, Комитетом государственных услуг и Департаментом информационных технологий.

Для доступа к разделу «Медкарта» в мобильном приложении пользователю необходимо быть старше 15 лет, иметь московский полис ОМС и главное – оформить доступ к ЭМК на портале mos.ru. Чтобы подать заявление на получение доступа к электронной медкарте, нужно на mos.ru открыть раздел «Каталог услуг», перейти в подраздел «Здоровье», далее выбрать вкладку «Запрос, изменение и отмена доступа к электронной медицинской карте» и нажать «Получить услугу». После нужно заполнить заявление, следуя инструкции. Для получения доступа к картам детей родителям необходимо подать отдельную заявку на портале mos.ru. После подачи заявления доступ к электронной медицинской карте предоставляется в течение пяти рабочих дней.

Ранее у пользователей также появилась возможность включить синхронизацию дневников здоровья в таких приложениях, как Apple Health и Google Fit, с мобильной версией электронной медкарты. Для этого достаточно установить специальное приложение «ЕМИАС Коннект» и дать согласие на отправку желаемых сведений в электронную карту. С приложениями Apple Health и Google Fit интегрированы сотни умных гаджетов (например, весы, тонометры, глюкометры и другие), и данные с них с согласия пациента теперь могут быть доступны врачу в режиме реального времени.

Мобильные приложения «ЕМИАС.ИНФО» и «ЕМИАС Коннект» можно скачать на Google Play или AppStore, в зависимости от модели смартфона. Для корректной работы мобильных приложений нужно следить за их своевременным обновлением.