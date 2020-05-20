Результаты анализов на COVID-19 стали доступны в электронной медицинской карте

Результаты лабораторных анализов на коронавирусную инфекцию, проведенные в городских учреждениях Москвы, стали доступны жителям в электронной медицинской карте. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Информация будет появляться в карте в течение 2-4 дней с момента сдачи анализа.

«Результаты ПЦР- и ИФА-тестирований на COVID-19 стали доступны москвичам в электронной медкарте. Жители также получают подробную расшифровку всех показателей и четкое объяснение того, что необходимо сделать дальше. Благодаря электронной медицинской карте теперь получать информацию о результатах тестирований стало удобнее», — отметила вице-мэр.

В медицинской карте содержатся все результаты анализов на COVID-19, сделанные после 20 апреля.

В Москве тест на коронавирус в обязательном порядке в берется у людей с признаками ОРВИ. Также тестирование проводится пациентам с пневмонией и всем, кто живет с пациентом с подтвержденным диагнозом COVID. Кроме того, организован скрининг сотрудников, которые контактируют с жителями — это медицинские и социальные работники, сотрудники транспорта, ЖКХ, полиции.

На прошлой неделе в Москве было запущено исследование популяционного иммунитета жителей к коронавирусу методом ИФА. Отбор участников исследования проводится методом случайной выборки. Горожане приглашаются на бесплатную сдачу анализа в пункты забора крови, организованные на базе 30 городских поликлиник.