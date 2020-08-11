В ЕРИС загружены 2,5 миллиона рентгенологических и радиологических исследований

За первые 7 месяцев 2020 года в Единый радиологический информационный сервис (ЕРИС) внесли почти 2,5 миллиона исследований. В централизованную «цифровую сеть» снимки автоматически поступают сразу после диагностики. Описание исследования становится доступным лечащему врачу во время приема, а пациенту в электронной медицинской карте. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Единый радиологический информационный сервис является уникальной для мировой системы здравоохранения информационной системой, объединяющей все отделения лучевой диагностики медицинских организаций Москвы в единую сеть. Он значительно упрощает хранение рентгенологических и радиологических исследований и доступ к ним. Врачам ЕРИС позволяет моментально получать снимки и заключения конкретного пациента, смотреть предыдущие исследования пациента, проводить мини-консилиумы с врачами клинических специальностей, когда это необходимо. А пациенту для получения заключения не нужно повторно посещать кабинет лучевой диагностики — описание исследования загружается в электронную медицинскую карту и становится доступным в личном кабинете на портале городских услуг. В этом году в ЕРИС внесли почти 2,5 миллиона снимков. Это практически в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ежедневно сервисом обрабатывается до 10 тысяч рентгенологических и радиологических снимков», — рассказала Анастасия Ракова.

Проект оказывает неоценимую поддержку диагностам. Снимки и заключения лучевых исследований поступают в ЕРИС в режиме реального времени. В их числе: рентгенография, флюорография, маммография, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, позитронно-эмиссионная томография, ультразвуковые исследования. Такая диагностика проводится по полису ОМС в поликлиниках, больницах и специализированных центрах позитронно-эмиссионной томографии.

В 2020 году в ЕРИС больше всего загружено рентгеновских снимков — более 1 миллиона, на втором месте компьютерная томография — в сервис внесено более 600 тысяч изображений, на третьем месте флюорография с показателем 560 тысяч снимков.

«В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции мы значительно увеличили количество КТ-исследований органов грудной клетки на оборудовании, подключенном к ЕРИС. Это позволило всем врачам оперативно получать доступ ко всем архивным исследованиям пациентов, второму мнению ведущих экспертов, использовать работу алгоритмов искусственного интеллекта, что значительно повысило эффективность и качество КТ-диагностики патологических изменений в легких. Это один из основных методов диагностики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и, что очень важно, объективный метод оценки тяжести течения и динамики инфекционного заболевания», — добавил главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Департамента здравоохранения Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины Сергей Морозов.

ЕРИС — это сервис Единой медицинской информационно-аналитической системы города Москвы, объединяющий рабочие места более чем 2 тысячи врачей-рентгенологов и рентгенолаборантов, в том числе экспертов Референс-центра лучевой диагностики, и диагностическую аппаратуру в 162 лечебных учреждениях Москвы. Всего с начала запуска проекта в 2015 году в систему загружено уже почти 6 миллионов рентгенологических и радиологических исследований.