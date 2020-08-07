Более 11 тысяч москвичей записались на бесплатную диагностику онкозаболеваний

Уже 11627 москвичей записались на участие в специальной скрининговой программе по ранней диагностике самых распространенных видов онкологии. При этом 4930 жителей столицы уже обследовались. Пройти бесплатный скрининг можно в 66 городских поликлиниках до конца августа. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Борьба с онкологией является одним из приоритетных направлений московского здравоохранения. При выявлении на ранней стадии большинство онкологических заболеваний полностью излечимы. Именно поэтому мы регулярно проводим специальные программы ранней диагностики рака. 30 июля мы запустили новую бесплатную скрининговую программу самых распространенных видов онкологии на базе 66 городских поликлиник. Мы видим, что она пользуется популярностью у москвичей — только за первую неделю на онкоскрининг записались более 11 тысяч горожан, при этом почти 5 тысяч из них уже прошли обследование», — рассказала Анастасия Ракова.

По результатам обследований 3,2 процента горожан направили на дополнительные обследования, подчеркнула вице-мэр.

Программа по ранней диагностике самых распространенных видов онкологии включает в себя наиболее информативные исследования. Женщины от 18 до 39 лет смогут пройти УЗИ молочных желез, женщины от 40 лет и старше — маммографию. Также женщинам старше 18 лет предложат сдать мазок на онкоцитологию для выявления заболеваний шейки матки. Мужчинам в возрасте от 45 лет предложат сдать анализ крови на простат-специфический антиген (ПСА). Женщин и мужчин 40 лет и старше приглашают сдать анализ кала на скрытую кровь.

Принять участие в акции могут жители с московским полисом ОМС. Чтобы пройти обследование, на сайте Департамента здравоохранения Москвы нужно выбрать поликлинику, к которой вы прикреплены или неподалеку с которой вы проживаете. Далее следует позвонить по указанному номеру телефона и записаться на прием. При посещении нужно иметь с собой паспорт и московский полис ОМС.

Узнать результаты можно будет в электронной медицинской карте на mos.ru и в приложении «ЕМИАС.ИНФО». Если будет необходимость в дополнительных исследованиях, с вами свяжется врач и направит на дальнейшую диагностику.

Программа бесплатной ранней диагностики самых распространенных видов онкологии на базе 66 городских поликлиник продлится до конца августа.

Напомним, в рамках нового стандарта онкологической помощи в столице на базе крупнейших больниц созданы шесть многопрофильных онкологических центров, в структуре которых находятся центры амбулаторной онкологической помощи. Таким образом, внутри каждого округа столицы действует новая эффективная система связи стационарного и амбулаторного звеньев для диагностики и лечения пациентов. Это позволяет выполнять обследование, специализированное лечение и диспансерное наблюдение пациентов в структуре единой медицинской организации. В результате сокращается время на диагностику и постановку диагноза, а пациент быстрее начнет лечение, что в случае с онкологическими заболеваниями играет первостепенное значение.

Также Москва стала первым регионом в России, который на 3 года ранее установленного срока — перешел на новые федеральные клинические рекомендации по лечению. С 1 апреля 2019 года пациентам доступны самые современные методы лечения — таргетная и иммунная терапия по 6 видам рака, которые составляют 80 процентов всех онкологических заболеваний.