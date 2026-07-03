В России обсудили новые миграционные вызовы

РИАМО: В Нижнем Новгороде эксперты предложили новые подходы к миграции

В Нижнем Новгороде эксперты обсудили современные миграционные процессы и возможные вызовы, с которыми Россия и страны Центральной Азии могут столкнуться в ближайшие годы. Об этом сообщает РИАМО.

Отмечается, что круглый стол «Россия в Большой Евразии в XXI веке: мировые тенденции миграционных процессов» прошел 30 июня по инициативе информационно-консалтингового центра «Аксон», Философского клуба «Цивилизационное будущее России» и ННГУ имени Н. И. Лобачевского. Одной из ключевых тем стала миграция из стран Центральной Азии. Участники отметили, что на нее влияют демографический рост, высокий уровень безработицы и изменения природных условий в регионе.

Эксперт ИКЦ «Аксон» Лия Фаррахова рассказала, что за последние десятилетия обеспеченность водой в Центральной Азии значительно сократилась. По ее словам, это усиливает нагрузку на сельское хозяйство и рынок труда, а в дальнейшем может привести к росту климатической миграции.

Участники также обсудили изменения в системе миграционного контроля. Так, первый заместитель генерального директора агентства «ОКА» Дмитрий Кирилин отметил, что внедрение цифровых инструментов в 2024–2025 годах позволило повысить эффективность учета миграционных процессов.

Отдельное внимание эксперты уделили вопросам адаптации приезжающих специалистов, гуманитарному сотрудничеству и миграционным тенденциям на постсоветском пространстве. В дискуссии приняли участие представители научного сообщества, аналитических центров и вузов, включая МГУ имени М. В. Ломоносова, ННГУ имени Н. И. Лобачевского, РГГУ и Институт демографии, миграции и регионального развития.

По итогам встречи участники подготовили предложения, касающиеся безопасной интеграции мигрантов и развития гуманитарного сотрудничества России со странами Большой Евразии.

Ранее стало известно, что в России на 700 тысяч снизилось число мигрантов — сейчас в стране живут 6,1 миллиона иностранцев, хотя еще год назад их число составляло 6,8 миллиона.