В России снизилось число мигрантов

Совбез РФ: Число мигрантов в России сократилось на 700 тысяч человек

В России на 700 тысяч снизилось число мигрантов — сейчас в стране живут 6,1 миллиона иностранцев, хотя еще год назад их число составляло 6,8 миллиона. Об изменении числа иностранных граждан сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности России.

В Совбезе указали, что за I квартал 2026 года в Россию въехали 2,5 миллиона иностранцев и лиц без гражданства — это на 15 процентов меньше, чем за аналогичный период 2025 года. В миграционном потоке почти 1,8 миллиона человек составляют граждане стран СНГ.

Кроме того, в России на 90 процентов выросло количество решений об аннулировании иностранцам видов на жительство (ВНЖ). По последним данным, на текущий момент в стране проживает 581 тысяча иностранцев, которые имеют ВНЖ.

Ранее в Госдуме заявили, что в мае может быть принят закон о расширении оснований для выдворения мигрантов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что в Россию должны приезжать те, кто «соблюдает законы Российской Федерации, знает русский язык, уважает культуру».

Вопрос миграции остается острым для России, что подчеркивал президент Владимир Путин. В январе 2025 года в РФ сократили срок временного пребывания иностранцев без визы — он не может превышать 90 дней в течение года. Также были расширены полномочия полиции, которая получила право выдворять иностранцев за пределы России.