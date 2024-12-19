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14:22, 19 декабря 2024Россия

Путин назвал вопрос мигрантов очень чувствительным и острым для России

Президент России Путин назвал миграционный вопрос чувствительным и острым
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал миграционный вопрос очень чувствительным и острым. Об этом он заявил в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

Отвечая на вопрос журналистки из Краснодарского края, где ограничили список доступных мигрантам для трудоустройства сфер, глава государства согласился, что в регионах не хватает «рабочих рук». При этом он подчеркнул, что в России наблюдается низкая безработица. «У нас 2,3 процента безработица. Это значит, что ее почти нет», — сказал Путин.

ЖЗЛ
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