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06:42, 8 ноября 2024Россия

Путин рассказал об обязанности мигрантов знать законы России и соблюдать их

Путин заявил, что мигранты обязаны знать российские законы и соблюдать их
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что мигранты не будут вызывать неприятия у жителей России, если они изучат законы страны и начнут их соблюдать. Трансляция мероприятия ведется на сайте Кремля.

Российский глава подчеркнул, что «тогда не будет раздражения и неприятия со стороны наших граждан».

Ранее в Саратовской области мигрантам впервые запретили работать курьерами. Запрет на привлечение иностранных специалистов для работы по патенту в ряде сфер в регионе продлили до конца 2025 года.

До этого в Кемеровской области мигрантам запретили работать сразу в десятке сфер. В списке — производство детского питания и диетических пищевых продуктов, торговля и подбор персонала.

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