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09:50, 1 января 2025Россия

Срок временного пребывания в России иностранцев без визы сократился вдвое

Срок пребывания иностранцев без визы в РФ с 1 января сокращен до 90 дней за год
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Срок временного пребывания в России иностранцев без визы сократился вдвое — с 1 января он не может превышать 90 дней в течение года. Об этом сообщает РИА Новости.

Поправки внесены в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». До этого иностранцы, не имеющие долгосрочной визы, могли пребывать на территории РФ не более 90 дней в течение 180 суток.

МВД при этом уточняет, что это не будут распространяться на иностранцев, которые приехали в страну для получения образования, оформили патент, трудовые отношения с работодателем или имеют иной правовой статус.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал указ, согласного которому мигранты, находящиеся в стране незаконно, должны покинуть страну в срок до 30 апреля или урегулировать свое правовое положение до этого срока. Покинуть Россию обяжут тех, кто не сдал биометрию, не прошел тест на наркотики и инфекции, не сдал экзамен по русскому языку и истории, а также не уплатил задолженности.

Также были утверждены сроки пребывания в России лиц с прекращенным гражданством — они смогут находиться на территории страны не более 15 дней.

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