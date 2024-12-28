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11:59, 28 декабря 2024Россия

Путин утвердил сроки пребывания в России предоставивших поддельные документы мигрантов

Путин утвердил сроки пребывания в России лиц с прекращенным гражданством
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин утвердил сроки пребывания в России лиц с прекращенным гражданством. Речь идет о мигрантах, которые предоставили поддельные документы при получении российского паспорта, передает ТАСС.

В частности, речь идет о подделке документов о владении русским языком, знаниями истории и основ законодательства России.

Согласно принятому закону, лишенные гражданства смогут находиться на территории России не более 15 дней. При этом мера по выдворению их из страны не будет действовать, если в течение этого срока начата процедура установления личности для получения временного удостоверения, либо принято заявление о выдаче такого документа.

Ранее министерство внутренних дел России выдвинуло предложение разрешить лишенным гражданства лицам оставаться в стране от 15 до 90 дней.

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