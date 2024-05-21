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09:37, 21 мая 2024Силовые структуры

Лишенным гражданства России разрешат оставаться в стране до трех месяцев

МВД хочет разрешить лишенным гражданства РФ оставаться в стране до 3 месяцев

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Министерство внутренних дел РФ выдвинуло предложение разрешить лишенным гражданства лицам оставаться в стране от 15 до 90 дней. Об этом пишут «Известия».

Законопроект, разработанный МВД, одобрило правительство.

Документ также предусматривает упрощенный порядок выдачи вида на жительство тем, у кого есть родственники, постоянно проживающие на территории, ранее относившейся к Российской империи или СССР.

По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, законопроект предусматривает переходные положения для лиц, у которых гражданство РФ прекращено или в отношении которых отменено решение о его приобретении.

С осени 2023 года вступил в силу закон, согласно которому лиц с приобретенным гражданством России могут лишить его за совершение ряда уголовных преступлений, в частности, за фейки в отношении ВС РФ и дискредитацию армии. Ранее сообщалось, что МВД РФ за последние полгода прекратило приобретенное гражданство 398 бывших иностранцев по причине совершенных ими преступлений.

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