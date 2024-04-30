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09:10, 30 апреля 2024Силовые структуры

Раскрыто число лишившихся гражданства России иностранцев за последние полгода

МВД: около 400 иностранцев за полгода лишили гражданства РФ из-за преступлений

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

МВД РФ за последние полгода прекратило приобретенное гражданство 398 бывших иностранцев по причине совершенных ими преступлений. Столько времени прошло с тех пор, как приняли закон, увеличивший количество статей Уголовного кодекса, которые касаются аннулирования паспортов, рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Согласно федеральному закону о гражданстве от 26 октября 2023 года, гражданство России экс-иностранцев, совершивших отдельные преступления или представляющих угрозу национальной безопасности, подлежит прекращению, а паспорт гражданина РФ — изъятию. Для такого решения нет срока давности совершенного преступления.

«С начала реализации закона принято 406 решений о прекращении гражданства РФ, из них 398 решений — в связи с вступлением в силу приговоров суда о привлечении натурализованных граждан к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 24 ФЗ», — уточнил источник агентства. В этой части описано, за какие преступления могут лишить гражданства: распространение фейков о Вооруженных Силах России, диверсии, дискредитация российской армии, призывы к введению санкций и развязыванию агрессивной войны, дезертирство, уклонение от воинской обязанности и обязанностей, предусмотренных законом об иноагентах, шпионаж, госизмена, разглашение гостайны. Все они входят в статью 64 УК РФ.

Кроме того, список пополнили несколько уголовных статей против половой неприкосновенности, о подделке денег и ценных бумаг, о незаконном обороте оружия и наркотиков, бандитизме, организации преступного сообщества и занятии высшего положения в преступной иерархии. Лишить экс-иностранцев гражданства могут также за участие в нежелательной иностранной или международной неправительственной организации.

Ранее МВД объявляло, что ведомство устанавливает «всех натурализованных граждан, совершивших преступления после приобретения российского гражданства, с целью рассмотрения вопроса о его прекращении».

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      Александра Синицына
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