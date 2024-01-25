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13:40, 25 января 2024Силовые структуры

В МВД раскрыли число лишившихся российского гражданства иностранцев за 3 месяца

МВД лишило более 60 иностранцев российского гражданства за 3 месяца

Фото: Александр Река / ТАСС

Министерство внутренних дел (МВД) с 26 октября 2023 по 10 января 2024 года лишило приобретенного российского гражданства 62 иностранцев, совершивших серьезные преступления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Соответствующие решения были приняты в отношении лиц, виновных в изнасилованиях, наркотических преступлениях, а также применении насилия в адрес представителей власти. После отбытия назначенного наказания они будут удалены с территории Российской Федерации.

Также в МВД подчеркнули, что в настоящее время ведомство устанавливает «всех натурализованных граждан, совершивших преступления после приобретения российского гражданства, с целью рассмотрения вопроса о его прекращении».

Ранее стало известно, что родителей члена группы подростков, нападавшей на прохожих в Белгороде, лишат гражданства РФ.

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      Олеся Мицкевич
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