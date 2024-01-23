Российского гражданства лишат родителей члена нападавшей на людей банды

СКР: гражданства РФ лишат родителей члена банды, нападавшей на людей в Белгороде

Родителей члена банды, нападавшей на прохожих в Белгороде, лишат российского гражданства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

В ходе совещания с главой ведомства Александром Бастрыкиным руководитель управления СКР по Белгородской области доложил, что в настоящее время решается вопрос о прекращении гражданства России родителей одного из фигурантов дела.

Бастрыкин также поручил дать оценку действиям сотрудников ОВД, которые ранее выносили решения об отказе в возбуждении уголовного дела по нападениям на людей.

20 января сообщалось, что суд арестовал шестерых участников преступной группировки, нападавшей на прохожих. Из них двое несовершеннолетние. Двоим фигурантам предъявлены обвинения в покушении и разжигании национальной вражды, остальным вменяется хулиганство. Также на причастность к нападениям проверяются двое 17-летних жителей Белгорода.

Расследование началось после публикации в сети видеороликов, на которых группа юношей избивает местных жителей. Они совершили не менее пяти таких нападений.