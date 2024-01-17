Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:12, 17 января 2024Силовые структуры

Участника банды обвинили в нападениях на прохожих в российском городе

МВД предъявило обвинение члену банды, нападавшей на людей в Белгороде
Начало событий в новости Нападавших на прохожих в Белгороде проверят на получение гражданства России

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Следователь МВД предъявил обвинение в хулиганстве участнику преступной группировки, которая нападала на прохожих в Белгороде. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Члены банды совершили не менее пяти нападений на людей. Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.

Следователь допросил иностранного студента, пострадавшего от избиения участников группировки.

Прокуратура сообщила о задержании пятерых из шести участников банды, четверо из них несовершеннолетние. Их сообщник объявлен в розыск. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о возбуждении ненависти по национальному признаку, хулиганстве и покушении на убийство, совершенное группой лиц. Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники ФСБ и МВД. Они выясняют всех причастных к нападениям на граждан.

Прокуроры также проверят законность получения российского гражданства подозреваемыми.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что власти должны жестко и быстро реагировать на подобные преступления.

О нападениях стало известно после появления в сети видео, на которых группа подростков нападает на людей в Белгороде и избивает их.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Ростовской области загорелся завод. Перед пожаром там произошел мощный взрыв

      Глава МИД Ирана прокомментировал удар по территории Пакистана

      Иран назвал Израиль целью ударов по Ираку

      Обруганная за мини-платье певица из Дагестана ответила на критику

      Минобороны сообщило предположительную причину аварийной посадки Ми-8 на трассу

      В России ответили на слова Блинкена о перспективах переговоров по Украине

      Раскрыто отношение рэпера Vacio к России

      Иран опроверг поставку беспилотников и ракет России

      Россиянина арестовали по делу о расправе над мужчиной на глазах у ребенка

      Мать военной ВСУ рассказала о наркотиках для подавления страха

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше