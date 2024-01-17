Участника банды обвинили в нападениях на прохожих в российском городе

МВД предъявило обвинение члену банды, нападавшей на людей в Белгороде

Нападавших на прохожих в Белгороде проверят на получение гражданства России

Начало событий в новости Нападавших на прохожих в Белгороде проверят на получение гражданства России

Следователь МВД предъявил обвинение в хулиганстве участнику преступной группировки, которая нападала на прохожих в Белгороде. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Члены банды совершили не менее пяти нападений на людей. Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.

Следователь допросил иностранного студента, пострадавшего от избиения участников группировки.

Прокуратура сообщила о задержании пятерых из шести участников банды, четверо из них несовершеннолетние. Их сообщник объявлен в розыск. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о возбуждении ненависти по национальному признаку, хулиганстве и покушении на убийство, совершенное группой лиц. Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники ФСБ и МВД. Они выясняют всех причастных к нападениям на граждан.

Прокуроры также проверят законность получения российского гражданства подозреваемыми.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что власти должны жестко и быстро реагировать на подобные преступления.

О нападениях стало известно после появления в сети видео, на которых группа подростков нападает на людей в Белгороде и избивает их.