Нападавших на прохожих в Белгороде проверят на получение гражданства России

Прокуратура проверит получение гражданства РФ нападавшими на жителей Белгорода

Начало событий в новости Нападавших на прохожих в российском городе подростков задержали

Прокуратура проверит законность получения российского гражданства участниками преступной группировки, нападавшей на жителей Белгорода. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуроры инициировали проверку соблюдения требований миграционного законодательства при получении иностранными гражданами, являющимися фигурантами резонансных уголовных дел, гражданства России. По ее итогам будет дана оценка действиям должностных лиц органов власти и правоохранительных органов.

В настоящее время из шести участников банды, нападавших на прохожих, задержаны пятеро, четверо из них несовершеннолетние. Их сообщник объявлен в розыск.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о возбуждении ненависти по национальному признаку, хулиганстве и покушении на убийство, совершенное группой лиц. Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники ФСБ и МВД. Они выясняют всех причастных к нападениям на граждан.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что власти должны жестко и быстро реагировать на подобные преступления.

О нападениях стало известно после появления в сети видео, на которых группа подростков нападает на людей в Белгороде и избивает их.